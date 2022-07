Sekundärtransporte: Wilderei im Notärztepool

Krankenhäusern fehlen Ärzte

Rein rechtlich betrachtet müssten die Krankenhäuser freilich selbst den Arzt stellen, wenn ein Patient beispielsweise vom Krankenhaus Hall in die Innsbrucker Klinik gebracht werde. „Sie tun das jedoch leider nicht“, ärgert sich Fluckinger. Und warum nicht? „Weil auch ihnen die Mediziner fehlen“, weiß er. Dabei gebe es genügend private Anbieter, die derartige Überstellungsfahrten übernehmen könnten. Diese würden allerdings deshalb nicht zum Zug kommen, weil ihre Tarife wesentlich höher seien. Diese Situation will die Parteiobfrau nicht akzeptieren: „Hier muss das Land das Geld in die Hand nehmen, um dieses Problem zu beheben.“