„Müssen alles tun, um einen Kollaps zu verhindern“

„Im Bereich fehlt es an allen Ecken und Enden“

Der Mangel an Notärzten sei nur ein Teil des vorherrschenden Totalkollaps im ganzen Gesundheitsbereich, betont FP-Landesparteiobmann Markus Abwerzger und ergänzt: „Es fehlt an allen Ecken und Enden. Es benötigt ein höheres Österreicher Kontingent bei den Studienplätzen für Medizin an den heimischen Unis.“