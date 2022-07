Engpass bei Notärzten: „Tote zu befürchten“

Es war der 24. Juni 2022. Wegen eines Notfalls um 21 Uhr in Mieders im Stubaital setzte die Leitstelle Tirol die Rettungskette in Gang. Das Problem dabei: Am Notarztstützpunkt in Schönberg, der sich in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes in Mieders befindet, stand kein Notarzt im Dienst. So wurde vorerst nur ein Gemeindenotfallsanitäter – quasi als „First Responder“ – hinüber nach Mieders geschickt.