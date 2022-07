Belästigung in Club: 20-Jähriger festgenommen

Eine nicht-binäre Person - ein als Frau geborener 21-Jähriger, der sich als Mann definiert - ist Samstagfrüh in einem in LGBTIQ-Kreisen beliebten Club in der Wiener Innenstadt sexuell belästigt worden. Der Tatverdächtige - ein 20-Jähriger - wurde vom Sicherheitspersonal aus dem Lokal gewiesen, worauf er einen Türsteher mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht haben soll.