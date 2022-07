Bei Corona-Varianten tut sich derzeit „eher wenig“

„Für jede Woche und jedes Einzugsgebiet, in denen laut epidemiologischem Meldesystem eine bestimmte Variante zumindest einmal auftrat, sehen wir in 86 Prozent der Proben derselben Woche ein entsprechendes Signal im Abwasser. Umgekehrt sehen wir in rund drei Prozent der Abwasserproben Varianten, die dem Patienten-basierten System entgangen sind“, so Fabian Amman vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM).