Geheimdienstgeneral wollte aus Ukraine flüchten

Selenskyj´: „Keine Zeit für Verräter“

In einer Videobotschaft in der Nacht auf Freitag hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, er habe zwei Brigadegenerälen des SBU ihre militärischen Ränge aberkannt. Er äußerte sich nicht dazu, was sich die ranghohen Geheimdienstler haben zuschulden kommen lassen. Einer von ihnen war demnach zuletzt SBU-Chef in dem von russischen Truppen besetzten Gebiet Cherson im Süden der Ukraine.