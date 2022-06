Russische TV-Journalistin arbeitet im Exil weiter

Anfang Juni reiste die 43-Jährige in die Ukraine, um von dort für russische Medien über den Krieg zu berichten. „Ich wollte den Russen zeigen, was wirklich in Butscha passiert, um dem russischen Volk zu erklären, was wirklich in der Ukraine geschieht, vielleicht ein Interview mit Selenskyj aufnehmen“, sagte Owsiannikowa.