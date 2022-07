Jackie Chan dreht Film in ehemaliger IS-Hochburg

Weitere Filmprojekt in den Kriegsruinen?

Übrigens dürfte „Home Operation“ nicht die einzige Produktion bleiben, die Syriens Kriegsruinen als Kulisse nutzen will. Wie Crew-Mitglied Rawad Shahin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte, gebe es bereits Anfragen von Filmunternehmen aus Russland und dem Iran: „So etwas in einem Studio zu bauen, ist teuer. Orte wie diese Stadt ziehen die Filmproduzenten an.“ Unter diesem Gesichtspunkt dürfte das syrische Regime als nicht unbedingt motiviert sein, in den Wiederaufbau zu investieren.