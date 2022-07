Männer in Auto gesperrt: Feuerwehr als Hitzeretter

„Helfen Sie uns bitte rasch! Wir sind in einem Auto in der Donaueschingenstraße eingesperrt und bekommen kaum noch Luft“ - so meldete sich einer von vier Slowaken im Alter von 20 bis 42 Jahren in der Nacht zum Samstag per Handy bei der Polizei. Die Uniformierten alarmierten die Feuerwehr.