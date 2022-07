Notarzt-Krise: Erste Lösungen wurden präsentiert

Oft kein Notarzt verfügbar

Wie etwa Hartberg, wo im Juli an neun (!) Tagen kein Notarzt verfügbar war. Am vergangenen Wochenende soll auch in Leoben und in Eisenerz das NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) nicht besetzt gewesen sein. Spitze des Eisbergs, wie berichtet: Zwei Todesfälle im Bezirk Liezen, weil Hilfe viel zu spät gekommen war.