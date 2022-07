Keine Notärzte, 2 Tote: Jetzt kommt Krisengipfel

Das neue Notarztwesen in der Steiermark leidet an akuten Krankheits-Symptomen. Das beweisen die heftige Kritik eines Rotkreuz-Mitarbeiters in der „Krone“ sowie zwei tragische Todesfälle: Vergangenen Sonntag starb ein 50-jähriger Lassinger, weil kein Notarzt im Dienst war, zu Fronleichnam konnte zu einem Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand ebenfalls kein Mediziner geschickt werden.