Kein Notarzt verfügbar: Zwei Tote klagen an

So einen Satz möchte man lieber nicht hören, und doch wird in der Debatte um die medizinische Versorgung eine Stimme laut: „Es könnte jeden treffen, denn ein qualifizierter Rettungsdienst mit ordentlich ausgebildetem Personal und der richtigen Ausstattung existiert in der Steiermark nicht“, schlägt ein Mitarbeiter vom Roten Kreuz via offenem Brief Alarm. Er spricht damit gleichzeitig den Tod eines 50-jährigen Patienten in Liezen an, der mangels adäquater Versorgung verstorben war.