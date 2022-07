Kein Notarzt im Dienst: Steirer (50) verstorben

So geschehen in der Nacht auf Sonntag in Lassing bei Liezen: Ein rund 50-jähriger Mann konnte nach einem Zusammenbruch nicht rechtzeitig behandelt werden. „Weder Not- noch Visitenarzt waren rasch greifbar“, ist SPÖ-Nationalratsabgeordneter Mario Lindner schockiert. „Trotz der Reanimationsversuche der Rettungsmannschaft und des nach 40 Minuten eintreffenden Hubschraubers konnte nur mehr der Tod festgestellt werden.“