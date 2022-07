Agrofert nimmt den Kritikern Wind aus den Segeln

„Wollen die Produktion in Linz entwickeln“

Wie nimmt Agrofert auf, dass der geplante Deal, der von der EU-Kommission geprüft wird, auf so wenig Gegenliebe stößt? „Wir verstehen die Unsicherheit, die einige haben, aber wir wollen uns mit den Vertretern der Landwirte und Behörden treffen, diskutieren und deren Bedenken ansprechen“, betont Agrofert-Sprecher Pavel Hermansky. Die Zukunftsängste für den Standort Linz kann er nicht nachvollziehen: „Düngemittel ist eines unserer Schlüsselgeschäfte. Wir wollen die Produktion in Linz erhalten und entwickeln und ein guter und verlässlicher Partner sein.“