Insider: Siebentes EU-Sanktionspaket ist geschnürt

Während der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am liebsten die Sanktionen gegen Russland beenden würde, will die EU-Kommission Insidern zufolge bereits in Kürze grünes Licht für das bereits siebente Sanktionspaket geben. Vorgesehen ist vor allem ein Verbot, Gold aus Russland in die EU einzuführen, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen.