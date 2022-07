Zwei Nächte voller Angst und ohne Strom

Bange Stunden mussten Marlene Zlattinger (37) mit ihrer vierjährigen Tochter und ihren Eltern erleben. Die Familie konnte sich in letzter Sekunde im ersten Stock vor der Schlammlawine in Sicherheit bringen. „Meine Mutter hat uns in der Nacht auf Mittwoch um 1.30 Uhr geweckt, weil sie das Wasser im Erdgeschoss bemerkt hatte. Dann ging alles so schnell. Wir flüchteten in den ersten Stock, dann brach auch schon die Eingangstür, die Flut schoss nur so herein. Das Wasser stieg auch im Stiegenhaus bis zur Hälfte weiter“, erzählt die alleinerziehende Mutter.