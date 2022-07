Hohe Inflation bleibt uns noch Jahre erhalten

Im Vorjahr betrug die Inflation für die am wenigsten Betroffenen zehn Prozent der Haushalte unter 0,8 Prozent, aber für die am stärksten Betroffenen zehn Prozent der Haushalte über 3,6 Prozent. Dieser Unterschied sei nicht nur mit den Einkommen zu erklären. So waren Single-Haushalte 2020 von höheren Inflationsraten betroffen als Haushalte mit mehreren Personen. 2021 hatten hingegen Zweipersonenhaushalte ohne Kinder die höchste durchschnittliche Inflation, so die OeNB.