Heute „Gedenktag“ für Frauen-Armutsfalle Pension

Heute, Donnerstag, 14. Juli, ist in Oberösterreich „Equal Pension Day“. Der 14. Juli ist der Tag, an dem (in einer Durchschnittsbetrachtung) ein Mann bereits so viel Pension bezogen hat wie eine Frau im ganzen Jahr. Gewerkschafterinnen wie ÖGB-Frauenvorsitzende Elfriede Schober, ihre Stellvertreterin Sandra Saminger und ÖGB-Frauensekretärin Manuela Kurz nennen das einen „untragbaren Zustand“ und sehen bei vielen Frauen die Armutsfalle zuschnappen. Erst recht in der aktuellen Teuerungswelle.