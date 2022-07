Arzt legte sich mit Polizei an: Verurteilt!

Eigentlich war es keine große Sache, als ein bekannter Kärntner Mediziner eine Strafe bezahlen sollte, weil er von einem Polizisten in flagranti mit dem Handy am Steuer ertappt worden war. Doch der Arzt schlug zurück - und verdächtige den Exekutivbeamten der Falschaussage. So landete ein simples Verwaltungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und diese erhob Anklage wegen Verleumdung! Strafrichter Christian Liebhauser-Karl befand den pikierten Arzt am Landesgericht Klagenfurt für schuldig: Er hätte den Polizisten, der ja nur seinen Job erledigen wollte, absichtlich falsch beschuldigt.