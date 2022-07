18 Jahre Haft für Mordversuch an Ehefrau

„Eine der leider vielen Beziehungstaten, die wir in Österreich hatten“, klagt Staatsanwältin Julia Koffler-Pock im Wiener Landesgericht an. Ein 52-jähriger Afghane attackierte im Streit seine Frau mit einem Messer. Er stach mehrmals in ihre Brust und den Hals. Auch als sich das Opfer aus der Wohnung schleppen konnte, ließ er nicht von ihr ab. Im Stiegenhaus soll er weiter auf sie eingestochen haben. Erst als ein Nachbar zu Hilfe kam, hörte er auf. Eine Stunde später stellt er sich selber der Polizei. „Ich habe meine Frau erstochen im 10. Bezirk“, sagt er den Beamten.