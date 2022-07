„Kein Gas mehr? Da ist Corona gar nichts dagegen“

Buchmüller will heimische Ressourcen anzapfen

Was Buchmüller in diesem Zusammenhang sauer aufstößt, ist die Untätigkeit im eigenen Land. „Wir haben Gas im Land und lassen uns erpressen. Da müsste doch schon längst etwas passieren“, ärgert sich der WKS-Boss. „Ich sage seit Monaten: Wir haben in Niederösterreich Gasvorkommen in der Erde, die für 25 bis 30 Jahre reichen. Warum fracken wir das nicht, warum holen wir das in Krisenzeiten nicht heraus? Das ist unverständlich. Die Montanuni Leoben hat schon vor Jahren ein neues Verfahren entwickelt, das das Wasser nicht verunreinigt!“