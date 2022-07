Ohne Schulassistenten hat Poldi (10) keine Wahl

Bis zuletzt Ringen um eine Schulassistentin

Diese Anstrengung ist nun wieder gefragt: Poldis Mama und die Schulleitung müssen in den Ferien Aufgaben stemmen, die ihnen erspart blieben, würde Poldi in die Sonderschule wechseln. Ein Schulassistent muss her! Nach Wochen des Wartens zeichnet sich seit wenigen Tagen eine Lösung ab. „Endlich hat sich eine Bewerberin gefunden. Fix zusagen konnte sie aber noch nicht“, berichtet Sonja. Woran es scheitern könnte? Am Geld! Assistentenstellen sind wenig attraktiv dotiert.