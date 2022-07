Bleiben Näpfe von Hund und Katze bald leer?

Nicht nur Lebensmittel werden teurer, auch die Preise für Tiernahrung schnellen in die Höhe. Diese sind in den letzten Wochen nämlich um satte 50 Prozent gestiegen. Immer mehr Tierhalter sind auf Unterstützung angewiesen. So ist auch die Nachfrage bei der Futterbox - der Sozialtafel für Haustiere - gestiegen. Fallen dann auch noch Tierarztkosten an, müssen sich viele Tierfreunde mitunter die Frage stellen: Selbst etwas essen oder zum Wohl des Lieblings darauf verzichten? Indes wurden einer Wienerin bei „Crazy Cheese“ im Donauzentrum für 300 Gramm Käse für 64 (!) Euro verrechnet. Die „Krone“ besuchte Wiens luxuriösesten Käseladen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.