Arbeitslosigkeit ist leicht gestiegen

296.825 Menschen sind aktuell beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet. Das ist ein leichtes Plus (von 2046 Personen) im Vergleich zur Vorwoche. Dennoch sei die Arbeitsmarktlage weiterhin positiv, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag. Der Anstieg habe mit der „für die Saison übliche Schwankungsbreite“ zu tun. „Die nun einkehrenden leichten Aufwärts- und Abwärtsbewegungen bei der wöchentlichen Arbeitslosigkeit sind im Juli und August üblich. Ein stärkerer Abwärtstrend am Arbeitsmarkt zeichnet sich derzeit noch nicht ab“, beruhigte Kocher. In einigen Vorjahren, zum Beispiel 2019 und 2020, seien mehr Menschen als arbeitssuchend gemeldet gewesen.