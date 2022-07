„Hohe Inflation erfordert kräftige Zinserhöhung“

Was sich viele derzeit fragen: Kommt es nach Covid und Ukraine-Krieg wirtschaftlich zu einer Rezession? Holzmann: „Wenn alle Programme in Europa anlaufen und es zu keinem Gas-Stopp kommt, können wir eine Rezession vermeiden. Sollte es jedoch zu einem Stopp der Gas-Lieferungen kommen, wäre eine Rezession in Österreich und Deutschland nicht zu vermeiden, die Arbeitslosigkeit würde in bestimmten Industrien stark steigen, das wäre regional sehr unterschiedlich.“