Ohne Russen-Gas kommt die Massenarbeitslosigkeit

Ohne Gas droht Massenarbeitslosigkeit

„Das Einkommen von zigtausenden Haushalten in Oberösterreich hängt an der Sicherstellung der Erdgasversorgung. Daher fordern wir vom Energieministerium einen Fokus auf die Versorgungsproblematik und die Darlegung der weiteren Vorgangsweise nach heutigen ersten Meldungen über Lieferrückgänge aus Russland. Klar ist jedenfalls schon jetzt: Reißt die Gaslieferung nach Österreich heute ab, haben wir in Kürze Massenarbeitslosigkeit“, warnt Stelzer. Dem schließt sich auch Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer an: „Kommt es tatsächlich zu einem Gasstopp bzw. zu gravierenden Kürzungen der Gasmengen, wären die Konsequenzen für Oberösterreich katastrophal. Dies würde tatsächlich ein Zurückwerfen der Wirtschaft um Jahrzehnte bedeuten und in der Folge käme es zu Massenarbeitlosigkeit.“