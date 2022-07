Reichster Ukrainer übergibt Mediengruppe an Staat

Oligarch galt als russlandfreundlich

Achmetow besitzt zusätzlich zur Media Group Ukraine den Fußballverein Schachtar Donezk sowie die SCM Holding, die unter anderem in den Bereichen Stahl und Kohle aktiv ist. Er galt lange Zeit als russlandfreundlich, zum Beispiel als Gönner des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. In den vergangenen Jahren hat er sich politisch nicht positioniert, den Krieg in der Ukraine hat er bereits verurteilt. Im November des Vorjahres warf Präsident Selenskyj Achmetow vor, einen Putsch vorzubereiten. Die ukrainische Regierung ging damals aber nicht gegen den Milliardär vor.