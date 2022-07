Electric Love Festival: „Es war ein Kraftakt“

Das Electric Love Festival feiert im kommenden Jahr 2023 das zehnjährige Jubiläum. Was sehen Sie als Schlüssel, dass sich die Veranstaltung schon so lange hält?

Vor allem die Region ist dafür verantwortlich. Die Ästhetik, die Schönheit der Natur. Aber auch die Menschen hier, die das Festival unterstützen, die Gegner, die es akzeptieren - das ist eine besondere Geschichte. Etwa der Sportverein Plainfeld, der sich in einer unglaublichen Art und Weise engagiert. Die tun da Dienst (Parkplatz-Einweisung) bei jedem Wetter und machen das quasi ehrenamtlich für die Vereinskasse. Das sind Dinge, die dafür verantwortlich sind, dass sich das Festival so lange hält. Und auch unser Team: Wir sind um die 28 Leute, die sehr unterschiedlich sind, aber in der Sache total vereint.