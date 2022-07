Electric Love Festival gehört zur Weltspitze

Auch Kygo, der in diesem Jahr der wohl bekannteste Name war und sein Debüt am Salzburgring gab, zeigte sich angetan: „Obwohl es so geregnet hat, hatten die Fans beste Laune.“ Kollege Don Diablo erklärte, dass er viel Energie von der Menge gespürt habe. „Mein Agent hat mir Fotos gezeigt und ich wusste gleich, dass ich hier unbedingt spielen will“, grinste Youngster Acraze. Viele Stars gaben auch das Versprechen ab, 2023 erneut dabei zu sein.