Mega-Bauprojekt am Neusiedler See vorerst gestoppt

Wegen Sparprogramm gestoppt

Doch nichts davon scheint (vorerst) Realität zu werden. Die öffentliche Ausschreibung sei an der Finanzierung gescheitert, teilte die zuständige Gesellschaft Sopron-Fertö Tourism Non Profit mit. Die ungarische Regierung verschiebt im Zuge eines Sparprogramms Investitionen. Das betrifft offenbar auch das Mega-Projekt am See, das Schätzungen zufolge 75 Millionen Euro hätte kosten sollen.