Mit Fünfer aufsteigen bei Besuch der Sommerschule

Letztes Jahr wollte Bildungsstadtrat Wiederkehr (Neos) alle schlechten Schüler zu Sommer-Kursen verdammen. Nun schwächte er dieses Konzept ab, indem er eine Teil-Pflicht vorschlägt. Wenn die Schüler sich zu einer Teilnahme verpflichten, bleiben sie als Belohnung dafür trotz eines Fünfers im Zeugnis nicht sitzen. Die ÖVP will darüber hinaus den Vorschlag adaptieren und Jugendliche mit Sprachproblemen zu Sommerkursen verpflichten. Indes wird es schwierig Lehrer für die Sommerschule aufzutreiben, denn diese bestehen auf ihre neun Wochen Ferien. Noch nicht einmal eine Weiterbildung in den Ferien ist verpflichtend. Das und weitere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.