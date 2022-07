Von Polizeiauto überrollt: Gericht nicht zuständig

Teenager starb an der Unfallstelle

Der Unfall hat sich am 18. November 2021 in der kleinen Gemeinde Göriach im Salzburger Lungau ereignet. Der Bursch war mit einem unbeleuchteten Moped und offenbar zu schnell unterwegs, weshalb die Polizei mit Blaulicht und Folgeton nachfuhr. In Göriach flüchtete der Jugendliche auf einen Feldweg und kam zu Sturz. Der Lenker des Streifenwagens konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Trotz Vollbremsung und eines Ausweichmanövers habe er die Kollision mit dem Moped und seinem Lenker nicht verhindern können, hieß es seitens der Polizei. Der Teenager starb noch an der Unfallstelle.