Quoten-Duell in Spielberg: ORF hängt ServusTV ab

Plus bei beiden Sendern

Damit war das Interesse an dem Motorsportevent höher als noch im Vorjahr. Beide Sender legten zu: ServusTV um rund 70.000 Zuschauer und in etwa 3,5 Prozentpunkte beim Marktanteil (12+). Der ORF verbuchte ein in etwa 80.000 Personen größeres Publikum und einen um etwa einen Prozentpunkt gewachsenen Marktanteil (12+).