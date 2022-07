FIA-Strafe für Leclerc, Verstappen und Hamilton

Grund: Die Top-3 von Spielberg haben gegen Artikel 12.2.1. des internationalen Sportkodex verstoßen. Konkret soll es dabei darum gehen, dass die Physiotherapeuten der F1-Stars nicht im Parc ferme hätten sein dürfen. Also in jenem Bereich, wo die Autos nach dem Rennen abgestellt werden müssen, um kontrolliert werden zu können. Damit soll verhindert werden, dass Gegenstände an die Fahrer übergeben werden, bevor sie gewogen werden.