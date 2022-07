Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der dreijährige Quentin ist ein sehr neugieriger Kater, der dem Menschen gegenüber allerdings noch etwas skeptisch ist. Er beobachtet das tägliche Geschehen lieber mit etwas Abstand. Quentin wünscht sich daher ein verständnisvolles Zuhause, in dem er sich in seinem eigenen Tempo einleben kann! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 – 116 oder per Mail an katzenvergabe@tierquartier.at