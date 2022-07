Tierischer Immobilienmakler auf vier Pfoten

Oscar - die Spürnase

Was auf den ersten Blick wie ein „Marketing-Gag“ wirkt, hat durchaus seine Berechtigung. In der Hauptstadt Wien ist es kein leichtes Unterfangen, geeigneten Wohnraum zu finden, der haustierfreundlich ist. Zwar hat der Oberste Gerichtshof in einem Urteil festgestellt, dass das Halten von Hunden für Mieter erlaubt ist, in der Praxis gleicht das oft einem Spießrutenlauf. Mit dem maßgeschneiderten Angebot des Immobilienbüros und der Hilfe von „Oscar“ scheint es nun die perfekte Abhilfe und Unterstützung zu geben!