Uber soll Gesetze zu seinen Gunsten bewirkt haben

FDP-Politiker und Ökonom im Visier

Zusätzlich zu Macron gerieten unter anderem der FDP-Politiker Otto Fricke, der Ökonom Justus Haucap und die damalige EU-Kommissarin für Digitales Neelie Kroes ins Visier. Fricke, der vor seiner Rückkehr in den Bundestag 2017 als Lobbyist tätig war, soll eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes im Sinne des Fahrdienstleisters durchgesetzt haben. Haucap werfen die Berichte vor, eine Auftragsstudie und einen Uber-freundlichen Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (2014) platziert zu haben. Besonders brisant dabei ist, dass Haucap die journalistische Unabhängigkeit des Mediums sicherstellen soll. Kroes erhielt nach ihrem Ausscheiden in Brüssel einen gut bezahlten Beraterjob bei dem US-Unternehmen. Unterlagen legen jedoch nahe, dass sie bereits zuvor Kontakte zu dem Fahrdienstleister hatte.