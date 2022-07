Jolie und Shiloh ausgelassen bei Maneskin-Konzert

So ausgelassen sieht man Angelina Jolie selten: Gemeinsam mit ihrer Tochter Shiloh besuchte die Hollywood-Schönheit am Samstagabend das Konzert der italienischen Rocker Maneskin in Rom. 70.000 Zuschauer waren auf das Gelände des Circus Maximus, dem Ort, an dem einst die alten Römer Wagenrennen ausrichten ließen, gekommen, um mit den Song-Contest-Siegern von 2021 zu feiern.