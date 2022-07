Problem-Wolfsrudel reißt erstmals eine Mutterkuh

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der, im Schweizer Kanton Graubünden gelegenen, Alp Nurdagn am Schamserberg eine Mutterkuh von Wölfen gerissen. Bei diesem Riss handelt es sich in dem, direkt an Vorarlberg angrenzenden, Kanton um den ersten Fall, bei dem ein ausgewachsenes Nutztier aus der Rinderfamilie von einem oder mehreren Wölfen getötet wurde. Der Fundort liegt im Streifgebiet des sogenannten „Beverinrudels“, das bereits in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt hatte.