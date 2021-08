Hirtin erlebte zwei gefährliche Wolfsbegegnungen

Auf einer Alpe am Schamserberg (Graubünden) ist es kürzlich zwischen einer Hirtin und Wölfen zu zwei gefährlichen Begegnungen gekommen. Beim ersten Ereignis war die Hirtin zur Begutachtung einer Weidefläche mit ihrem Hirtenhund unterwegs, als ein Wolf sie von hinten auf einer Distanz von etwa zehn Metern überraschte und anknurrte. Die Hirtin verhielt sich entsprechend den Empfehlungen des Graubündner Amts für Jagd und Fischerei (AJF) und machte laut auf sich aufmerksam. Daraufhin entfernte sich der Beutegreifer. Eine Woche nach diesem Vorfall befand sich die Hirtin wiederum im selben Alpgebiet, als sie von gleich drei Wölfen überrascht wurde. Sie griffen den Hirtenhund an und entfernten sich erneut erst, nachdem die Hirtin mit lauter Stimme auf sich aufmerksam gemacht hatte. Später am selben Tag beobachteten die Hirtin und zwei Bauern aus der Entfernung am Begegnungsort mindestens sechs Welpen sowie fünf ausgewachsene Wölfe. Da sich die Vorfälle im Streifgebiet des sogenannten „Beverinrudels“ ereignet hat, gehen die Behörden davon aus, dass es sich um Wölfe eben dieses Rudels handelt, das sich in diesem Jahr wieder vergrößert hat. Eine Entwicklung, die der Bevölkerung am Schamserberg große Sorgen im Hinblick auf die Sicherheit von Mensch und Tier bereitet.