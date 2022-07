Schlägereien bei Zeltfesten endeten im Krankenhaus

Mit Faust ins Gesicht geschlagen

Auch bei einem Zeltfest in Köttmannsdorf flogen in der Nacht auf Sonntag die Fäuste. Kurz vor 2 Uhr gerieten ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und ein 20-jähriger Klagenfurter aneinander. „Dabei schlug der 19-Jährige dem 20-Jährigen mit der Faust in das Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte“, sagt ein Beamter.