Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen eingestürzt

Am Samstagvormittag konnte eine Frau nur mehr tot aus den Überresten des zerstörten Hauses in Hemer (Nordrhein-Westfalen) geborgen werden. Zuvor wurden gegen 3 Uhr ein Mann und eine Frau schwer verletzt aus dem Wohnhaus gebracht. Sie schweben beide in Lebensgefahr und werden nach der Erstversorgung in einer Klinik behandelt, teilte Feuerwehrsprecher Andreas Schulte mit. Zwei weitere Verletzte waren bereits am Freitagabend geborgen worden. Ein Mann habe weit oben auf dem Trümmerberg gelegen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden müssen, sagte Schulte. Drei Personen wurden hingegen leicht verletzt.