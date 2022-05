Mehrere Tote bei Explosion in Hotel in Havanna

Bei einer heftigen Explosion in einem Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens vier Menschen getötet worden. 13 Menschen würden außerdem noch vermisst, erklärte das kubanische Präsidialamt am Freitag. „Die Such- und Rettungsarbeiten im Hotel gehen weiter, wo möglicherweise noch weitere Menschen eingeschlossen sind.“