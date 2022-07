Nach Attacke auf Notarzt: Busfahrer vor Gericht

Am Morgen des 13. Dezembers fuhr der Ungar mit dem Schulbus – darin 24 Kinder – in einen Kreisverkehr in St. Johann in Tirol ein. Ein Notarztwagen stand in der Einfahrt, hatte das Blaulicht eingeschaltet und war auf dem Weg zu einem Einsatz. „Es war dämmrig und relativ viel Verkehr. Er ist dem Kreisverkehr nicht gefolgt, sondern auf uns zugefahren“, schildert der Notfallsanitäter Bernhard Gschnaller das Erlebte. Der Busfahrer krachte ungebremst in das Rettungsfahrzeug - dabei wurde niemand verletzt.