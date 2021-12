Buslenker „spuckte mich an und wollte zustechen“

„Spuckte und stach in Richtung Oberkörper“

„Er spuckte mich durch das Fenster an und wollte mir in den Oberkörper stechen. Ich bin zurückgewichen und habe auf seine Hand geschlagen“, erzählt der Sanitäter weiter. Durch diese Abwehr entstand die Verletzung an der Hand. Anschließend verriegelte Gschnaller Fenster und Türen.