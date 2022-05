Putin warnt Europa: „Wirtschaftlicher Selbstmord“

Finnland lehnt Rubelzahlung für russisches Gas ab

Unterdessen geht der staatliche finnische Energiekonzern Gasum im Streit um die von Russland für Gaslieferungen geforderte Zahlung in Rubel auf Konfrontationskurs zum russischen Gasriesen Gazprom. Gasum teilte am Dienstag mit, die Forderung nach einer Abwicklung in Rubel nicht zu akzeptieren. Daher bestehe die Gefahr, dass Russland seine Lieferungen einstelle. Finnland bezieht den größten Teil seines Erdgases aus Russland. Allerdings deckt Gas lediglich fünf Prozent des Energiebedarfs des Lands.