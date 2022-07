Ferienstart stimmt Schüler überglücklich

Während bereits am Donnerstag in manchen Schulen das Zeugnis überreicht worden ist, musste der Großteil der Schüler bis Freitagmittag durchhalten. Trotz regnerischem Wetter und sommerfernen Temperaturen - im Lungau kühlte es Freitagmorgen auf 10 Grad ab - trübte dies die Stimmung der Schüler keineswegs. Klassenlehrerin Claudia Pleschberger von der Volksschule St. Michael (Lungau) gratulierte dem elfjährigen Daniel zum Abschluss. Ab Herbst wird er in die Musikmittelschule in St. Michael wechseln.