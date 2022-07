Lebensretterin appelliert zum Spenden in Linz

Der kleine Paul (3) aus St. Ulrich bei Steyr verlor heuer den Kampf gegen den Blutkrebs. Während die Linzerin Nina Hochenender einer an Leukämie erkrankten Schweizerin das Leben retten konnte! Nun organisiert die 31-Jährige gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ und ihrem Tennisverein ATZ Linz, dass am Samstag in Linz im Rahmen der letzten Meisterschaftsrunde und des Sommerfests jedermann zwischen 17 und 45 Jahren eine Stammzellen-Typisierung in Form eines Abstrichs machen lassen - und auch zum Lebensretter werden kann!