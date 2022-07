Nach 17 Jahren: Stockis sagen endgültig Adé

Über 17 Jahre sorgten die Stockhiatla für volle Zelte in fast ganz Europa. Mit ihrer jüngsten Single „Under my Skin“ schafften es die Musiker aus dem Lavanttal sogar in die österreichischen Charts. In den vergangenen Jahren hatte die Gruppe zwei CDs mit flotten Oberkrainerklängen und Hommagen an die Heimat veröffentlicht.