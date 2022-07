Ein Theater-Rebell hält Hof in Grafenegg

Ein besonderes Kulturhighlight wartet auch heuer wieder auf die Besucher in Grafenegg: Am 28. und 29. Juli verwandelt Publikumsliebling Philipp Hochmair den Wolkenturm in ein Epizentrum der Naturgewalten. Dabei trifft exzessive Schauspielkunst auf imposante Architektur und ergibt in Summe ein außergewöhnliches Theatererlebnis. In Hochmairs „Schiller Rave Balladen“ trifft deutsche Lyrik auf harte Elektro-Beats, bei „Jedermann Reloaded“ das Mysterienspiel zum apokalyptischen Sprech-Konzert.